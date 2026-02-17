Иран на переговорах потребовал от США полного снятия санкций — агентство

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в ходе второго раунда непрямых переговоров с США в Женеве потребовал отмены всех введенных против него санкций. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, Тегеран также намерен обсудить с Вашингтоном вопросы «доверия к мирной ядерной программе Ирана».