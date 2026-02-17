Пять человек погибли в ДТП в Туве

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Кызылском районе в Туве. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Сообщение о лобовом столкновении двух транспортных средств на 22-м километре автодороги Кызыл — Эрзин поступило в дежурную группу отдельной роты ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва сегодня в 15:30 (11:30 мск — прим. ТАСС). <…> По предварительным данным, в результате происшествия погибли 5 человек», — говорится в сообщении.