Россия в 2025 г. экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны - Агроэкспорт
15:32 17.02.2026 Источник: Интерфакс
РФ в 2025 году экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны, больше всего - в Китай и Южную Корею, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на руководителя Илью Ильюшина.
"География отгрузок существенно расширилась: если в 2024 году экспорт осуществлялся в 95 стран мира, то в 2025 году - в 104 страны. Так, в прошлом году впервые за историю наблюдений рыба и морепродукты из России были экспортированы в Лаос, а также возобновились поставки в Венгрию впервые с 2012 года", - заявил он.
В 2025 году РФ отправила за рубеж около 2,1 млн тонн рыбы и морепродуктов, что на 1,2% больше, чем в 2024 году. При этом экспортная выручка увеличилась на 19%, до $6,1 млрд. Половина экспортной выручки пришлась на мороженую рыбу. Доля ракообразных составила 34%, рыбного филе - 9%.
"Традиционно крупнейшие покупатели отечественной рыбной продукции - Китай и Республика Корея", - сообщил Ильюшин.
НОВОСТИ
- 15:12 17.02.2026
- США не имеют права определять результат переговоров с Ираном заранее — Хаменеи
- 15:00 17.02.2026
- Россияне тратят порядка 2 трлн руб. в год в букмекерских компаниях — замминистра финансов
- 14:32 17.02.2026
- Пять человек погибли в ДТП в Туве
- 14:12 17.02.2026
- Иран на переговорах потребовал от США полного снятия санкций — агентство
- 14:00 17.02.2026
- РФ в контакте с покупателями нефти в Европе, но Киев осложняет ситуацию — Песков
- 13:32 17.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 230 военных
- 13:12 17.02.2026
- ПВО России сбила за сутки 334 беспилотника самолетного типа ВСУ
- 13:00 17.02.2026
- Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии находится под серьезнейшим прессом
- 12:32 17.02.2026
- Торговля РФ с Ираном за прошедший год выросла на 22%
- 12:20 17.02.2026
- Украина победит, только если войдет в состав России — Картаполов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать