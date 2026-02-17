0
НОВОСТИ

Россия в 2025 г. экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны - Агроэкспорт

15:32 17.02.2026 Источник: Интерфакс

РФ в 2025 году экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны, больше всего - в Китай и Южную Корею, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на руководителя Илью Ильюшина.

"География отгрузок существенно расширилась: если в 2024 году экспорт осуществлялся в 95 стран мира, то в 2025 году - в 104 страны. Так, в прошлом году впервые за историю наблюдений рыба и морепродукты из России были экспортированы в Лаос, а также возобновились поставки в Венгрию впервые с 2012 года", - заявил он.

В 2025 году РФ отправила за рубеж около 2,1 млн тонн рыбы и морепродуктов, что на 1,2% больше, чем в 2024 году. При этом экспортная выручка увеличилась на 19%, до $6,1 млрд. Половина экспортной выручки пришлась на мороженую рыбу. Доля ракообразных составила 34%, рыбного филе - 9%.

"Традиционно крупнейшие покупатели отечественной рыбной продукции - Китай и Республика Корея", - сообщил Ильюшин.

