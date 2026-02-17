0
НОВОСТИ

Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти, причины устанавливаются — губернатор

16:00 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в Сертолове Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил оказать помощь военным в разборе завалов.

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово. На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

