В 2025 году 338 тысяч семей получили поддержку от Сбера по своим кредитам

За 2025 год 338 тыс. клиентов Сбера получили помощь в урегулировании проблемных кредитов на общую сумму 278 млрд рублей.

Заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию, доступны как предусмотренные законодательством, так и банковские программы урегулирования задолженности. К механизмам поддержки, установленным законами, относятся кредитные и ипотечные каникулы. Такими способами в прошлом году воспользовались 44 тыс. человек, которые урегулировали проблемные кредиты на 45,6 млрд рублей.

Сбер предлагает заёмщикам и собственные варианты урегулирования, среди которых в том числе:

- реструктуризация по программам банка (временное снижение ежемесячного платежа),

- комплексное урегулирование (урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках),

- мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

В 2025 году клиенты Сбера чаще всего прибегали к реструктуризации кредитов. Этим механизмом поддержки воспользовались 277 тыс. человек, сумма урегулированной задолженности достигла 211 млрд рублей.

По программе комплексного урегулирования 13,3 тыс. заёмщиков провели сделки на 18,2 млрд рублей. Кроме того, более 3,8 тыс. человек обратились за заключением мировых соглашений и реструктуризацией на 2,7 млрд рублей по кредитам с длительной просроченной задолженностью. Это позволило людям стабилизировать сложную финансовую ситуацию, в которой они оказались.

Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта).

Сбер также информирует клиентов о государственной программе социальных контрактов, в рамках которой они получают помощь в поиске работы или получении новой профессии. Доля клиентов Сбера в объеме всех зарегистрированных социальных контрактов по стране за прошлый год составляет 40%.

Кроме того, в экстренной ситуации заёмщику могут предложить погашение задолженности за счёт продажи предмета залога. Продавать залоговое имущество можно на площадке Portal DA. В 2025 году там было реализовано активов физлиц на 3,3 млрд рублей.

Сбер готов урегулировать трудные финансовые ситуации, даже если клиент начал процедуру банкротства: в прошлом году почти с 6 тыс. клиентов были заключены мировые соглашения и планы реструктуризации долгов.

«Потеря работы, снижение дохода, болезнь, которая требует дорогостоящего лечения, — в подобных случаях выплата кредита часто становится непосильной для человека, – отметил Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка. – И мы можем предложить каждому клиенту индивидуальное решение, оптимальное конкретно для него. Подать заявку на урегулирование можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это быстро и удобно. Причём онлайн можно не только получить персональное предложение, но и узнать о возможностях корректировки графика платежей и реструктуризации. Это помогает не чувствовать неловкости в сложной ситуации и знать, что помощь рядом. За прошлый год 90% заявок на урегулирование было подано онлайн. Важно и то, что мы поддерживаем диалог с нашими клиентами на всех этапах взаимодействия. Мы предложим решение как в ситуации, когда клиент только предчувствует проблемы с оплатой кредита, так и если ситуация дошла до банкротства».