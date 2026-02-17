0
Минтруд РФ предлагает назначать ветеранам максимальное пособие по безработице без справок

18:00 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пособие по безработице на максимальном уровне без сбора справок о предыдущем заработке предлагается в России начислять ветеранам спецоперации. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы максимально упростить возвращение ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Это должно быть быстро, удобно, без лишних справок и документов. Назначение пособия по безработице на максимальном уровне обеспечит дополнительную социальную защиту, пока они принимают решение о своем профессиональном будущем», — сказал Платыгин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В настоящее время по общему правилу для получения пособия в максимальном размере необходимо проработать не менее 26 недель в течение года до увольнения, а средний доход за последние три месяца работы должен быть не ниже 20 084 рублей, указывается в сообщении.

