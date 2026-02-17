Операторы смогут отключать связь абонентам при невозможности установки оптоволокна

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ предложило дать возможность оператору связи расторгнуть договор с абонентом, если он в течение 6 месяцев никак не отреагировал на намерение провести плановые работы по замене медных линий связи на оптоволокно. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.

Согласно документу, для улучшения качества связи оператор связи может заменить старые кабели связи на оптоволоконные. Оператор должен уведомить абонента письмом или через личный кабинет о проведении работ за 30 дней до их начала, а он, в свою очередь, должен будет пустить специалистов в свою квартиру и дать возможность выполнить работы. При необходимости сроки работ могут быть изменены по договоренности между оператором и абонентом. В случае если абонент не предоставит оператору связи доступ в помещение, то оператор имеет право временно прекратить предоставление услуг связи до тех пор, пока проблема не будет решена.

«В случае неустранения такого нарушения в течение шести месяцев со дня получения абонентом от оператора связи уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг связи оператор связи в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор об оказании услуг связи», — сказано в проекте постановления.

В приложении к документу говорится, что замена медных проводов связана с тем, что со временем такие старые провода изнашиваются и требуют больше финансирования на ремонт и обслуживание, что делает их более дорогими в использовании по сравнению с новыми цифровыми технологиями. В результате этого, связь становится дороже для всех, кто ей пользуется.

В случае принятия документа, постановление может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.