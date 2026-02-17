ГД обязала вузы выделять семейным студентам отдельные комнаты в общежитиях
16:12 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон, который обязывает вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях студенческим семьям.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Думу группой депутатов во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым. Изменения внесены в статьи 29 и 39 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
«Образовательная организация высшего образования в пределах имеющегося жилищного фонда определяет изолированные жилые помещения (отдельные комнаты) для проживания нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях студенческих семей (далее — отдельные комнаты для студенческих семей)», — говорится в тексте закона.
Также отмечается, что в случае отсутствия нуждающихся в жилье студенческих семей допускается предоставление отдельных комнат иным обучающимся, которым необходимо жилье.
