США не имеют права определять результат переговоров с Ираном заранее — Хаменеи

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США допускают большую ошибку, пытаясь определить заранее результат переговоров с Ираном по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Они говорят, мол, давайте переговорим о вашей ядерной энергии и результатом переговоров будет то, что у вас не будет этой энергии. Допустим, ты говоришь: давайте поговорим о том-то, достигнем соглашения, тогда почему кто-то заранее определяет результат, что мы обязательно должны прийти к этому выводу! Это глупо», — сказал он в эфире телеканала IRIB во время встречи с жителями Ирана.