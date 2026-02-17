Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии находится под серьезнейшим прессом
13:00 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусская экономика находится в непростой ситуации и под серьезнейшим прессом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая отчет правительства за 2025 год.
«Как вы понимаете, мероприятие сегодня не носит торжественный характер. Очень хотел бы, чтобы оно было рабочим. Все вы понимаете, я тоже, мы находимся в очень сложной, по крайней мере непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике. Хотя и политика она и есть выражение экономики в концентрированном виде, как говорили классики», — цитирует главу государства близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».
