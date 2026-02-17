РФ в контакте с покупателями нефти в Европе, но Киев осложняет ситуацию — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва остается в контакте с европейскими покупателями своей нефти, однако ситуация с поставками осложнена из-за позиции Киева, не пропускающего транзитные поставки. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в контакте с покупателями, но здесь ситуация осложняется позицией Украины», — отметил он.