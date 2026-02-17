ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 230 военных

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 230 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 165 военных, в зоне группировки «Запад» — до 150. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 195 и до 350 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 345 солдат в зоне ответственности группировки «Восток» и более 25 военных в зоне действий «Днепра».