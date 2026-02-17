Туристический поток по России в 2025 году превысил 89 млн поездок — Чернышенко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток по России в 2025 году, по оперативным данным, превысил 89 млн поездок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«По оперативным данным, в 2025 году по стране совершено более 89 миллионов поездок», — сказал он.