Венгрия добивается исключения спортивных функционеров РФ из списка санкций ЕС — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка Евросоюза российских спортивных функционеров, что может задержать принятие 20-го пакета рестрикций. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их словам, послы стран ЕС, вероятно, встретятся снова в среду и в пятницу для обсуждений. Как утверждает издание, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пытается скоординировать действия с Великобританией. Речь идет о рестрикциях в отношении так называемого теневого флота, пишет Politico.