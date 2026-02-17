Возгорание на Ильском НПЗ произошло в результате атаки ВСУ в Краснодарском крае
09:32 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание на площади около 700 кв. м произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.
«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 кв. м», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 09:20 17.02.2026
- Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов
- 09:05 17.02.2026
- Украине лучше побыстрее начать проявлять сговорчивость — президент США
- 09:00 17.02.2026
- За ночь над регионами России, Черным и Азовским морями сбит 151 украинский БПЛА
- 22:40 16.02.2026
- Американский актер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет
- 22:00 16.02.2026
- Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, Азовским и Черным морями
- 21:20 16.02.2026
- Наибольшая доля граждан, отдавших мошенникам более 1 млн руб., приходится на пенсионеров
- 20:40 16.02.2026
- Эксперты в Швеции считают, что за займы на оборону придется платить будущим поколениям
- 20:00 16.02.2026
- В РФ ежегодно выявляют около 200 тыс. преступлений, связанных с наркотиками
- 19:20 16.02.2026
- Проведение референдума о вхождении Харьковской области в РФ зависит от жителей — Ганчев
- 18:40 16.02.2026
- Россия стала главным поставщиком товаров в Казахстан по итогам 2025 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать