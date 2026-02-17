0
Возгорание на Ильском НПЗ произошло в результате атаки ВСУ в Краснодарском крае

09:32 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание на площади около 700 кв. м произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 кв. м», — говорится в сообщении.

