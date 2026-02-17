Украине лучше побыстрее начать проявлять сговорчивость — президент США
09:05 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киеву следует начать побыстрее проявлять сговорчивость в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп.
«Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол [переговоров]. Вот и все, что я вам говорю», — подчеркнул он, комментируя предстоящие встречи в Женеве в беседе с журналистами на борту своего самолета. Американский лидер возвращался в Вашингтон из своего поместья в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
«Мы хотим, чтобы они пришли», — отметил хозяин Белого дома, имея в виду украинские власти и переговоры по урегулированию конфликта.
НОВОСТИ
- 09:20 17.02.2026
- Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов
- 09:00 17.02.2026
- За ночь над регионами России, Черным и Азовским морями сбит 151 украинский БПЛА
- 22:40 16.02.2026
- Американский актер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет
- 22:00 16.02.2026
- Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, Азовским и Черным морями
- 21:20 16.02.2026
- Наибольшая доля граждан, отдавших мошенникам более 1 млн руб., приходится на пенсионеров
- 20:40 16.02.2026
- Эксперты в Швеции считают, что за займы на оборону придется платить будущим поколениям
- 20:00 16.02.2026
- В РФ ежегодно выявляют около 200 тыс. преступлений, связанных с наркотиками
- 19:20 16.02.2026
- Проведение референдума о вхождении Харьковской области в РФ зависит от жителей — Ганчев
- 18:40 16.02.2026
- Россия стала главным поставщиком товаров в Казахстан по итогам 2025 года
- 18:00 16.02.2026
- Цистерна с газом загорелась в Дагестане, один человек погиб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать