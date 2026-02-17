0
Украине лучше побыстрее начать проявлять сговорчивость — президент США

09:05 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киеву следует начать побыстрее проявлять сговорчивость в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол [переговоров]. Вот и все, что я вам говорю», — подчеркнул он, комментируя предстоящие встречи в Женеве в беседе с журналистами на борту своего самолета. Американский лидер возвращался в Вашингтон из своего поместья в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

«Мы хотим, чтобы они пришли», — отметил хозяин Белого дома, имея в виду украинские власти и переговоры по урегулированию конфликта.

