МЧС РФ доставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций
17:12 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автоколонны МЧС России доставят в Белгородскую область, чья энергетическая инфраструктура частично пострадала от налетов со стороны Украины, 176 передвижных электростанций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«МЧС России оказывает помощь населению Белгородской области. В кратчайшие сроки организована и уже успешно осуществляется доставка передвижных электростанций, необходимых для жизнеобеспечения белгородцев. На минувшей неделе были отправлены первые колонны, доставлено уже порядка 100 электростанций. Сегодня ожидается прибытие Донского спасательного центра МЧС России с очередной партией. Всего запланировано доставить в регион 176 электростанций спасателями ведомства», — цитируют в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова по итогам встречи с губернатором Вячеславом Гладковым.
НОВОСТИ
- 17:05 17.02.2026
- В 2025 году 338 тысяч семей получили поддержку от Сбера по своим кредитам
- 17:00 17.02.2026
- Сроки регистрации НКО в России сократили вдвое — Минюст
- 16:32 17.02.2026
- ГД обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
- 16:12 17.02.2026
- ГД обязала вузы выделять семейным студентам отдельные комнаты в общежитиях
- 16:00 17.02.2026
- Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти, причины устанавливаются — губернатор
- 15:32 17.02.2026
- Россия в 2025 г. экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны - Агроэкспорт
- 15:12 17.02.2026
- США не имеют права определять результат переговоров с Ираном заранее — Хаменеи
- 15:00 17.02.2026
- Россияне тратят порядка 2 трлн руб. в год в букмекерских компаниях — замминистра финансов
- 14:32 17.02.2026
- Пять человек погибли в ДТП в Туве
- 14:12 17.02.2026
- Иран на переговорах потребовал от США полного снятия санкций — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать