МЧС РФ доставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автоколонны МЧС России доставят в Белгородскую область, чья энергетическая инфраструктура частично пострадала от налетов со стороны Украины, 176 передвижных электростанций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«МЧС России оказывает помощь населению Белгородской области. В кратчайшие сроки организована и уже успешно осуществляется доставка передвижных электростанций, необходимых для жизнеобеспечения белгородцев. На минувшей неделе были отправлены первые колонны, доставлено уже порядка 100 электростанций. Сегодня ожидается прибытие Донского спасательного центра МЧС России с очередной партией. Всего запланировано доставить в регион 176 электростанций спасателями ведомства», — цитируют в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова по итогам встречи с губернатором Вячеславом Гладковым.