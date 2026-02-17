0
НОВОСТИ

Сроки регистрации НКО в России сократили вдвое — Минюст

17:00 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки регистрации для некоммерческих организаций (НКО) в России с этого года сократили вдвое. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Он признал поднимавшуюся комитетом проблему медлительности при регистрации НКО.

По его словам, в настоящее время «успешно решена задача по упрощению и ускорению процедур регистрации НКО» — с 1 марта этого года вступят в силу принятые летом прошлого года поправки в законодательство.

«При предоставлении документов через портал (для НКО — прим. ТАСС) для регистрации [ранее] давалось 17 дней, сейчас — 11 дней. Для [регистрации] религиозных организаций было 33 дня, сейчас — 16, для общественных объединений было 33 дня, сейчас — 17», — сообщил Свириденко.

