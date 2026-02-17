США предлагают многосторонние переговоры по стратегической стабильности — Госдеп
19:20 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация предлагает проведение многосторонних переговоров по стратегической стабильности. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.
«После истечения срока действия Нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений <…> США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущем, — сказал он на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. — Многосторонний подход поможет предотвратить бесконтрольную гонку ядерных вооружений, ограничить их наращивание и при необходимости решить вопросы, которые касаются государств, имеющих ядерное оружие и не являющихся участниками ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — прим. ТАСС)».
