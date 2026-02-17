Замглавы Минприроды Буцаев предложил пересмотреть принципы регулирования переработки нефтесодержащих отходов

19:27

Замглавы Минприроды России Денис Буцаев на встрече с участниками Союза переработчиков отходов топливно-энергетического комплекса (СПОТЭК) и представителями нефтегазовой отрасли предложил разработать систему регулирования переработки нефтесодержащих отходов (НСО). Эксперты и предприниматели приняли участие в экспертном обсуждении, нацеленном на формирование открытой системы управления НСО. «Президентом поставлена четкая задача: к 2030 году обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых отходов, - отметил Денис Буцаев.- Для сектора промышленных отходов, к которому относятся нефтесодержащие отходы, это не пожелание, а KPI. Наша общая цель превратить отрасль переработки нефтесодержащих отходов в современный, технологичный, прозрачный и экологически эффективный сегмент циркулярной экономики России».

Акцент планируется сделать на смещении фокуса с процедуры формального лицензирования в сторону реального контроля над рынком. Участники дискуссии обсуждали вопросы формирования федерального Реестра ответственных переработчиков, внедрение единых технологических стандартов и введение механизмов саморегулирования.

По данным, прозвучавшим на заседании, при ежегодном объеме образуемых нефтесодержащих отходов в 9–10 млн тонн, уровень их глубокой переработки не превышает 15–25%. Распространенны нелегальные схемы утилизации. По словам Буцаева, для экологической стабильности РФ важно упорядочить эту сферу. По его словам, Минприроды России формирует регуляторную основу, призванную поощрять фактическую, а не фиктивную утилизацию отходов. Планируется, что создание саморегулируемой организации позволит ответственным компаниям подтверждать стандарты качества и нести солидарную ответственность.

Решено было также создать рабочую группу, в которую войдут представители Минприроды России, СПОТЭК, нефтяных компаний и экспертов, которые займутся выработкой минимальных обязательных требований к предприятиям, перерабатывающим нефтесодержащие отходы. Также будут проведены консультации на тему модели добровольного саморегулирования отрасли.