Военно-Грузинская дорога закрыта из-за камнепада

20:00 17.02.2026 Источник: Интерфакс

Движение всех видов транспорта временно приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за камнепада в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии во вторник.

"В связи со сходом камнепада на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 17:15 мск 17 февраля", - говорится в сообщении.

Ограничения введены до особого распоряжения.

