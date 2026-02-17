0
НОВОСТИ

Мединский не будет делать заявлений после первого дня переговоров по Украине в Женеве

21:20 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава российской делегации на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Женеве Владимир Мединский не будет делать заявлений по итогам первого дня дискуссий. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 17 февраля не стоит ожидать новостей о третьем раунде переговоров по украинскому урегулированию.

