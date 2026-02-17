США вернутся к ядерным испытаниям, но не к мощным атмосферным взрывам — Госдеп

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США вернутся к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но не будут проводить взрывы в атмосфере мегатонного класса. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

«Как заявил президент [США Дональд Трамп], Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний „на равной основе“, — сказал он на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. — Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк (ядерные испытания, проведенные США в 1952 году — прим. ТАСС), как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого. На равной основе означает соответствие определенному стандарту. Посмотрите на Китай и Россию, чтобы понять, что это за стандарт».