Диктатуры в Европе хотят 20% населения, более 50% не довольны демократией — Politico
10:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% европейских граждан недовольны тем, как работает демократия, а каждый пятый уже согласен на диктатуру в Европе. Об этом написало европейское издание Politico со ссылкой на опрос общественного мнения AboutPeople, проведенный в 4 странах ЕС и в Великобритании.
По его итогам, «недовольны тем, как работает европейская демократия, но при этом поддерживают демократическую форму правления» 76% опрошенных в Греции, 68% во Франции, 66% в Румынии, 42% в Великобритании и 32% в Швеции.
В среднем 22% среди всех опрошенных заявили, что для них «диктатура предпочтительнее демократии», а более четверти — 26% заявили о готовности предоставить временные диктаторские полномочия «способному и эффективному» лидеру, если таковой появится в их стране, подразумевая под этим, что он «сможет ограничить демократические права и свободы, а также [официально] не будет подотчетен перед населением за свои действия».
На вопрос, каким институтам европейского общества люди больше доверяют, 43% участников опроса выразили доверие брюссельским институтам ЕС, 27% — официальным СМИ, а 24% — политическим партиям.
НОВОСТИ
- 10:05 18.02.2026
- Товарооборот Японии и РФ в январе вырос на 14,65%, до $692 млн
- 09:32 18.02.2026
- Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована уже в двух регионах — данные Росстата
- 09:20 18.02.2026
- США пытаются сфабриковать предлог для возобновления ядерных испытаний — посольство КНР
- 09:05 18.02.2026
- Лукашенко считает, что диктатура всегда была нужна
- 09:00 18.02.2026
- Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь сбили 43 украинских БПЛА
- 22:40 17.02.2026
- Лукашенко заявил, что половина выехавшей за рубеж белорусской оппозиции — агентура КГБ
- 22:00 17.02.2026
- США вернутся к ядерным испытаниям, но не к мощным атмосферным взрывам — Госдеп
- 21:20 17.02.2026
- Мединский не будет делать заявлений после первого дня переговоров по Украине в Женеве
- 20:40 17.02.2026
- Патриарх Кирилл выступил против замещения мигрантами коренного народа России
- 20:00 17.02.2026
- Военно-Грузинская дорога закрыта из-за камнепада
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать