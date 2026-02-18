0
НОВОСТИ

Диктатуры в Европе хотят 20% населения, более 50% не довольны демократией — Politico

10:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% европейских граждан недовольны тем, как работает демократия, а каждый пятый уже согласен на диктатуру в Европе. Об этом написало европейское издание Politico со ссылкой на опрос общественного мнения AboutPeople, проведенный в 4 странах ЕС и в Великобритании.

По его итогам, «недовольны тем, как работает европейская демократия, но при этом поддерживают демократическую форму правления» 76% опрошенных в Греции, 68% во Франции, 66% в Румынии, 42% в Великобритании и 32% в Швеции.

В среднем 22% среди всех опрошенных заявили, что для них «диктатура предпочтительнее демократии», а более четверти — 26% заявили о готовности предоставить временные диктаторские полномочия «способному и эффективному» лидеру, если таковой появится в их стране, подразумевая под этим, что он «сможет ограничить демократические права и свободы, а также [официально] не будет подотчетен перед населением за свои действия».

На вопрос, каким институтам европейского общества люди больше доверяют, 43% участников опроса выразили доверие брюссельским институтам ЕС, 27% — официальным СМИ, а 24% — политическим партиям.

