В ЕС не нашли бюджетных денег до 2028 г. на поддержку граничащих с РФ регионов — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия подготовила план поддержки пограничных восточных районов Евросоюза, пострадавших от последствий украинского конфликта. Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года и предлагает привлекать международные институты для инвестирования в регионы, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

План, получивший предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам», подготовлен еврокомиссаром Рафаэле Фитто и будет представлен в среду. По задумке Фитто, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть фондов ЕС по региональному развитию как гарантии для получения кредитов от европейских международных институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.

На этом фоне эти пять стран уже переключили внимание на новый семилетний бюджет ЕС, который сейчас обсуждается в объединении и вступит в силу в 2028 году, отмечает Politico. Министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в этих переговорах». «Этот план будет живым документом», — сказал он. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.