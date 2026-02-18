0
СберИнвестиции запустили единый брокерский счет

10:38 18.02.2026

Брокер СберИнвестиции переводит клиентов на единый брокерский счет (ЕБС). Теперь инвесторы смогут покупать акции, облигации, валюту, фьючерсы, опционы и внебиржевые активы в рамках одного портфеля, в том числе на ИИС.

Переход произойдет автоматически, дополнительных действий клиентам совершать не требуется. Ключевое преимущество ЕБС в Сбере – бесплатное гарантийное обеспечение под залог ценных бумаг, а также возможность приобретения на ЕБС маржируемых опционов.

Запуск особенно актуален для инвесторов, которые хотят снизить риски и сочетать разные торговые стратегии. Единый счет существенно упрощает торговлю – клиенты могут инвестировать на фондовом, валютном и срочном рынках, не переводя средства между разными площадками. Кроме того, они могут использовать деньги и ценные бумаги из портфеля как гарантийное обеспечение (ГО) для срочных сделок.

Гарантийное обеспечение ГО под залог ценных бумаг в Сбере бесплатно: инвестор может купить ценные бумаги и параллельно инвестировать на срочном рынке, даже без свободных денег в портфеле. Для клиента функционал абсолютно бесплатный, комиссию за обеспечение платить не придется. Возможность доступна для всех инвесторов, у кого подключена маржинальная торговля.

Кроме того, клиенты СберИнвестиций могут покупать на ЕБС маржируемые опционы.

«Благодаря запуску единого брокерского счета инвесторам больше не придется перечислять деньги с фондовой секции на срочную и обратно, чтобы комбинировать разные инструменты. Перед клиентами откроется больше возможностей – например, они смогут хеджировать позиции или использовать арбитражную стратегию, одновременно покупая акцию и продавая на нее фьючерс, – сказала Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера. – Чтобы процесс инвестирования был еще более комфортным, мы сделали гарантийное обеспечение под залог ценных бумаг бесплатным. Так инвесторам не придется хранить свободные средства на счете, а значит каждый рубль будет работать на их результат, при этом совершенно бесплатно».

Чтобы торговать на срочном рынке через единый брокерский счет, необходимо пройти специальный тест в приложении или быть квалифицированным инвестором. Переход на ЕБС происходит автоматически.

