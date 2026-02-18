Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начало практической реализации проекта железнодорожной линии Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг» начнется с 1 апреля 2026 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана.

По словам главы Минэнерго, сторонам удалось урегулировать все спорные вопросы, которые сдерживали запуск проекта. «Коридор „Север — Юг“ — это не только энергетический коридор, но и транспортный. С ним связано строительство ж/д линии Решт — Астара. Мы проработали практически все ранее стоявшие вопросы, включая оформление земель, получение льгот, — сказал Цивилев. — Мы сегодня говорили, что 1 апреля на транспортной неделе в России будет окончательное соглашение о начале реализации этого проекта».