ФСБ задержала 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан житель Челябинска, гражданин РФ 2007 г. р., который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации, планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ЦОС.