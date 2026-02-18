0
0
157
НОВОСТИ

ФСБ задержала 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт

10:20 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан житель Челябинска, гражданин РФ 2007 г. р., который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации, планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 18.02.2026
Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС
0
10
11:20 18.02.2026
Украина ввела санкции против Лукашенко
0
59
11:05 18.02.2026
В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
0
103
11:00 18.02.2026
Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара
0
108
10:38 18.02.2026
СберИнвестиции запустили единый брокерский счет
0
138
10:32 18.02.2026
В ЕС не нашли бюджетных денег до 2028 г. на поддержку граничащих с РФ регионов — Politico
0
159
10:05 18.02.2026
Товарооборот Японии и РФ в январе вырос на 14,65%, до $692 млн
0
180
10:00 18.02.2026
Диктатуры в Европе хотят 20% населения, более 50% не довольны демократией — Politico
0
181
09:32 18.02.2026
Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована уже в двух регионах — данные Росстата
0
287
09:20 18.02.2026
США пытаются сфабриковать предлог для возобновления ядерных испытаний — посольство КНР
0
253

Возврат к списку