США пытаются сфабриковать предлог для возобновления ядерных испытаний — посольство КНР

Вашингтонская администрация путем заведомо ложных утверждений о Китае пытается сфабриковать предлог для возобновления США ядерных испытаний. Об этом заявил во вторник ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай отвергает любые попытки США сфабриковать предлоги для возобновления собственных ядерных испытаний, — отметил он, комментируя высказывания помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофера Йа о том, что Китай якобы проводил в последние годы взрывные ядерные испытания. — Будучи страной с огромным ядерным арсеналом, США должны выполнять собственные особые и первоочередные обязательства по ядерному разоружению, относительно этого есть широкий международный консенсус».

«Китай призывает США подтвердить обязательства пяти ядерных держав воздерживаться от проведения ядерных испытаний, поддерживать глобальный консенсус против проведения ядерных испытаний, а также принять конкретные меры для защиты международного режима ядерного разоружения и нераспространения», — добавил дипломат.