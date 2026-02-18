Лукашенко считает, что диктатура всегда была нужна
09:05 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая отчет правительства за 2025 год, выразил мнение, что диктатура всегда была нужна. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».
«Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность. А не то, как нас учили — разделение властей. Разделились. А те, кто хотели — китайцы — выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали», — сказал белорусский лидер.
Он предупредил, что повторение в Белоруссии сценария 2020 года, когда в республике произошли протесты после выборов президента, обернется потерей государства. «Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я выступил не как президент, а как диктатор, я это понимаю. Ну, сейчас время такое. Встряхнитесь, если вы хотите, чтобы наши дети нормально жили. Поэтому еще раз говорю: я не хочу тут выступать в роли какого-то человека, который шкуру будет снимать. Давайте так подтягиваться и в соответствии с теми обстоятельствами, которые у нас есть, будем жить и работать. Отступления не будет», — обратился Лукашенко к присутствующим.
НОВОСТИ
- 10:05 18.02.2026
- Товарооборот Японии и РФ в январе вырос на 14,65%, до $692 млн
- 10:00 18.02.2026
- Диктатуры в Европе хотят 20% населения, более 50% не довольны демократией — Politico
- 09:32 18.02.2026
- Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована уже в двух регионах — данные Росстата
- 09:20 18.02.2026
- США пытаются сфабриковать предлог для возобновления ядерных испытаний — посольство КНР
- 09:00 18.02.2026
- Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь сбили 43 украинских БПЛА
- 22:40 17.02.2026
- Лукашенко заявил, что половина выехавшей за рубеж белорусской оппозиции — агентура КГБ
- 22:00 17.02.2026
- США вернутся к ядерным испытаниям, но не к мощным атмосферным взрывам — Госдеп
- 21:20 17.02.2026
- Мединский не будет делать заявлений после первого дня переговоров по Украине в Женеве
- 20:40 17.02.2026
- Патриарх Кирилл выступил против замещения мигрантами коренного народа России
- 20:00 17.02.2026
- Военно-Грузинская дорога закрыта из-за камнепада
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать