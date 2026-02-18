Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь сбили 43 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 17 февраля до 07:00 мск 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Брянской области, 6 БПЛА — над территорией Белгородской области, 6 БПЛА — над территорией Республики Крым, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Ростовской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Чувашия и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.