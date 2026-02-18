Товарооборот Японии и РФ в январе вырос на 14,65%, до $692 млн
10:05 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот России и Японии в январе 2026 года вырос на 14,65% по сравнению с тем же периодом 2025 года и составил 106,1 млрд иен (около $692 млн по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.
Импорт из России за указанный период вырос на 6%, в то время как объем экспорта из Японии в РФ взлетел на 53,4% в сравнении с прошлогодним периодом.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в январе продолжал оставаться основной позицией в японском импорте из РФ — на него пришлось 60,9% от всего объема импорта из России в Японию. Поставки автомобилей и комплектующих к ним, в свою очередь, остаются ключевой позицией японского экспорта в Россию — 60,4% от общей доли в январе.
