0
0
0
НОВОСТИ

Товарооборот Японии и РФ в январе вырос на 14,65%, до $692 млн

10:05 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Японии в январе 2026 года вырос на 14,65% по сравнению с тем же периодом 2025 года и составил 106,1 млрд иен (около $692 млн по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Импорт из России за указанный период вырос на 6%, в то время как объем экспорта из Японии в РФ взлетел на 53,4% в сравнении с прошлогодним периодом.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в январе продолжал оставаться основной позицией в японском импорте из РФ — на него пришлось 60,9% от всего объема импорта из России в Японию. Поставки автомобилей и комплектующих к ним, в свою очередь, остаются ключевой позицией японского экспорта в Россию — 60,4% от общей доли в январе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 18.02.2026
Диктатуры в Европе хотят 20% населения, более 50% не довольны демократией — Politico
0
45
09:32 18.02.2026
Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована уже в двух регионах — данные Росстата
0
131
09:20 18.02.2026
США пытаются сфабриковать предлог для возобновления ядерных испытаний — посольство КНР
0
144
09:05 18.02.2026
Лукашенко считает, что диктатура всегда была нужна
0
170
09:00 18.02.2026
Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь сбили 43 украинских БПЛА
0
161
22:40 17.02.2026
Лукашенко заявил, что половина выехавшей за рубеж белорусской оппозиции — агентура КГБ
0
722
22:00 17.02.2026
США вернутся к ядерным испытаниям, но не к мощным атмосферным взрывам — Госдеп
0
651
21:20 17.02.2026
Мединский не будет делать заявлений после первого дня переговоров по Украине в Женеве
0
717
20:40 17.02.2026
Патриарх Кирилл выступил против замещения мигрантами коренного народа России
0
758
20:00 17.02.2026
Военно-Грузинская дорога закрыта из-за камнепада
0
705

Возврат к списку