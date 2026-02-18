Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована уже в двух регионах — данные Росстата

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована уже в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области. Это следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников по полному кругу: Магаданская область — 244 130 рублей, Чукотский автономный округ — 211 768 рублей», — говорится в материалах.

Более 100 тыс. рублей также получают жители Москвы (171 302 рубля), Ямало-Ненецкого АО (157 915 рублей), Республики Саха (139 623 рубля), Сахалинской области (138 905 рублей), Камчатского края (137 347 рублей), Ненецкого АО (133 653 рубля), Ханты-Мансийского АО (120 315 рублей), Мурманской области (119 698 рублей), Санкт-Петербурга (116 764 рубля), Московской области (116 353 рубля), Красноярского края (103 946 рублей), Забайкальского края (103 544 рубля), Амурской области (103 471 рубль), следует из данных.

Статистика представлена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.