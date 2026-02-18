В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
11:05 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число утечек персональных данных из российских структур упало в 2025 году снизилось на 13%, сообщил в Госдуме глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Утечки у нас все равно есть, но тренд мы видим, [тренд] на явное снижение. Если считать в количестве утекших данных — то минус 93%, если смотреть в количестве утечек — то минус 13% по отношению к 2024 году», — сказал министр.
«Механизм настраиваемся, и тренд явно мы сломали, когда у нас ежегодно количество утечек росло», — подчеркнул он.
