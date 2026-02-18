0
0
0
НОВОСТИ

Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС

11:32 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», — отметил Шаскольский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 18.02.2026
Украина ввела санкции против Лукашенко
0
70
11:05 18.02.2026
В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
0
112
11:00 18.02.2026
Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара
0
118
10:38 18.02.2026
СберИнвестиции запустили единый брокерский счет
0
142
10:32 18.02.2026
В ЕС не нашли бюджетных денег до 2028 г. на поддержку граничащих с РФ регионов — Politico
0
168
10:20 18.02.2026
ФСБ задержала 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт
0
163
10:05 18.02.2026
Товарооборот Японии и РФ в январе вырос на 14,65%, до $692 млн
0
185
10:00 18.02.2026
Диктатуры в Европе хотят 20% населения, более 50% не довольны демократией — Politico
0
184
09:32 18.02.2026
Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована уже в двух регионах — данные Росстата
0
291
09:20 18.02.2026
США пытаются сфабриковать предлог для возобновления ядерных испытаний — посольство КНР
0
255

Возврат к списку