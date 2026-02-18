Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», — отметил Шаскольский.