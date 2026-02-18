Украина ввела санкции против Лукашенко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он пояснил, что эта мера вызвана сотрудничеством Белоруссии с Россией, в частности с размещением на ее территории российского комплекса «Орешник».

Он добавил, что Киев будет «работать с партнерами» над этой темой. Как говорится в тексте документа, размещенного на сайте Зеленского, санкции вводятся на 10 лет.