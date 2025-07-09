Обыски проводятся у директора МХАТ им. Горького Кехмана — источник
16:32 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственные действия проводятся у директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Действительно, в рамках расследования уголовного дела у Кехмана проходят обыски и другие следственные действия. С ним работают», — сказал собеседник агентства.
«Следственные действия сейчас продолжаются», — подтвердил второй источник агентства. По его словам, никакого процессуального статуса у Кехмана нет. Других подробностей собеседники агентства не привели.
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