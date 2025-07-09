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Сервис бесконтактной оплаты топлива на заправках «Роснефти» работает уже в 41 регионе

17:54 09.07.2025

Участники программы лояльности «Роснефти» «Семейная команда» могут бесконтактно оплатить топливо уже в 41 регионе Российской Федерации. Этой услугой при помощи мобильного приложения «АЗС Роснефть» могут воспользоваться клиенты 1810 автозаправочных сервисов компании в Центральном, Северо-Западном, Южном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Мобильное приложение «АЗС Роснефть» позволяет оплатить заправку, не выходя из машины. При этом крупнейшая нефтяная компания России планирует расширить действие сервиса бесконтактной оплаты топлива на всю розничную сеть «Роснефти». Напомним, она охватывает 62 региона России и объединяет около 3 000 автозаправочных станций.

Оплата через приложение очень удобна и позволяет автомобилистам сэкономить время. Приложение работает как на операционной системе IOS, так и на Android.

Для того, чтобы оплатить заправку не выходя из машины, нужно открыть в мобильном приложении «АЗС Роснефть» вкладку «АЗС», нажать кнопку «Заправиться», выбрать колонку, вид топлива и указать сумму в рублях или объем в литрах, или указать заправку «до полного бака». Платить таким образом можно как на заправках, работающих по системе предоплаты, так и по системе постоплаты.

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