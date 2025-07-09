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НОВОСТИ

Экс-президента Южной Кореи суд постановил повторно взять под стражу

20:50 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный окружной суд Сеула постановил повторно взять под стражу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля в рамках расследования событий военного положения 3 декабря 2024 года. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Суд счел обоснованными опасения того, что доказательства могут быть уничтожены. 6 июля специальный прокурор Чо Ын Сок, ответственный за расследование событий периода военного положения, подал соответствующее заявление. Юн Сок Ёль подозревается в пяти основных правонарушениях, в том числе в подделке документов из-за предполагаемых нарушений при заседании кабинета министров, препятствовании органам власти при исполнении из-за того, что служба охраны президента не дала правоохранительным органам арестовать его, в попытке уничтожения улик.

Ранее Юн Сок Ёлю были предъявлены обвинения в организации мятежа против государственного строя.

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