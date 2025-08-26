0
0
59
НОВОСТИ

Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет власти Украины разрешили пересекать госграницу без ограничений

20:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

«Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. <…> Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — написала она в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11667
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12030
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11327
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11662
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11640
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11644
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11499
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11683
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11552
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11384

Возврат к списку