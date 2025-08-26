Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет власти Украины разрешили пересекать госграницу без ограничений

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

«Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. <…> Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — написала она в своем телеграм-канале.