Telegram и WhatsApp* становятся инструментом западных спецслужб — Сноуден

Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие мессенджеры становятся инструментом в руках спецслужб и правительств Запада. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью телеканалу НТВ.

«Последние годы много говорят о Telegram, WhatsApp и других крупных мессенджерах, потому что на них оказывают все большее давление с требованиями ввести цензуру, передавать данные спецслужбам и разведкам, — сказал Сноуден. — И это для них огромная проблема, потому что мессенджеры и соцсети отнюдь не заинтересованы в том, чтобы соблюдать все законы всех стран на планете. Они готовы выполнять требования о сотрудничестве и передаче информации спецслужб стран Запада, и из-за этого сотрудничества страны, не относящиеся к западному блоку, оказываются в неравных условиях».

«Мессенджеры становятся, по сути, инструментом в руках спецслужб и правительств Запада, — отметил он. — И из-за этого такие мессенджеры становятся для властей незападных стран и даже для простых людей осязаемой угрозой». По словам экс-разведчика, еще 10 лет назад себе невозможно было представить, что «банковские счета будут закрывать из-за того, что человек пишет на своей личной странице в соцсети».

«Сейчас то, что делаешь онлайн, имеет настолько же реальные последствия, что и в жизни вне сети, — обратил внимание он. — Политическая активность в интернете подвергается жесткой цензуре. Страницы людей массово удаляют, а их подвергают отмене, например, как в случае протестов в Канаде во время ковида».

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.