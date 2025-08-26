Отправить посылку из России в США с 26 августа пока не получится

18:28 Источник: Интерфакс

"Почта России" с 26 августа приостанавливает прием отправлений с товарными вложениями в США на фоне введения властями страны ввозных пошлин на такие посылки и приостановки их доставки авиаперевозчиками.

Как говорится в сообщении "Почты России", правительство США приняло указ, который приостанавливает действие беспошлинного режима и вводит с 29 августа 2025 года ввозные пошлины на почтовые отправления, содержащие товары. Ограничение не касается письменной корреспонденции.

При этом, указывается в сообщении, процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в США.