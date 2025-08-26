0
0
159
НОВОСТИ

Отправить посылку из России в США с 26 августа пока не получится

18:28 26.08.2025 Источник: Интерфакс

"Почта России" с 26 августа приостанавливает прием отправлений с товарными вложениями в США на фоне введения властями страны ввозных пошлин на такие посылки и приостановки их доставки авиаперевозчиками.

Как говорится в сообщении "Почты России", правительство США приняло указ, который приостанавливает действие беспошлинного режима и вводит с 29 августа 2025 года ввозные пошлины на почтовые отправления, содержащие товары. Ограничение не касается письменной корреспонденции.

При этом, указывается в сообщении, процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 26.08.2025
Одним из ключевых приоритетов морской политики РФ Патрушев назвал круглогодичное использование Севморпути
0
1
19:20 26.08.2025
Деятельностью Мерца на посту канцлера ФРГ недовольны 66% опрошенных респондентов
0
85
18:45 26.08.2025
Бельгия пообещала передать Украине «несколько F-16» в сентябре
0
145
17:40 26.08.2025
Задолженность населения по ипотеке в июле выросла на 0,7%, до 22,3 трлн руб. — ЦБ
0
210
17:12 26.08.2025
Председателю СК Бастрыкину продлили срок полномочий
0
287
17:00 26.08.2025
Премьер Бельгии выступил против конфискации суверенных активов России
0
304
16:32 26.08.2025
Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд
0
299
16:12 26.08.2025
Лидер партии Reform UK намерен отменить акт о правах человека ради борьбы с нелегалами
0
305
16:00 26.08.2025
Более 1 тыс. га лесов выгорело на Херсонщине, большая часть из-за ударов ВСУ — Сальдо
0
296
15:32 26.08.2025
Право пользования жилым помещением могут проверять перед регистрацией мигрантов в РФ
0
320

Возврат к списку