Отправить посылку из России в США с 26 августа пока не получится
18:28 26.08.2025 Источник: Интерфакс
"Почта России" с 26 августа приостанавливает прием отправлений с товарными вложениями в США на фоне введения властями страны ввозных пошлин на такие посылки и приостановки их доставки авиаперевозчиками.
Как говорится в сообщении "Почты России", правительство США приняло указ, который приостанавливает действие беспошлинного режима и вводит с 29 августа 2025 года ввозные пошлины на почтовые отправления, содержащие товары. Ограничение не касается письменной корреспонденции.
При этом, указывается в сообщении, процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в США.
