Стивен Уиткофф назвал конфликты в мире, которые США рассчитывают урегулировать до конца года
21:35 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, посвященные этому встречи проводятся, в том числе на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.
