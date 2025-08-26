Стивен Уиткофф назвал конфликты в мире, которые США рассчитывают урегулировать до конца года

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, посвященные этому встречи проводятся, в том числе на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.