0
0
158
НОВОСТИ

Стивен Уиткофф назвал конфликты в мире, которые США рассчитывают урегулировать до конца года

21:35 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, посвященные этому встречи проводятся, в том числе на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 26.08.2025
Трамп: Зеленский тоже не является невиновным...
0
22
20:15 26.08.2025
США пытаются передать союзникам по НАТО как можно больше вооружений - Трамп
0
241
20:00 26.08.2025
Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет власти Украины разрешили пересекать госграницу без ограничений
0
260
19:45 26.08.2025
Одним из ключевых приоритетов морской политики РФ Патрушев назвал круглогодичное использование Севморпути
0
264
19:20 26.08.2025
Деятельностью Мерца на посту канцлера ФРГ недовольны 66% опрошенных респондентов
0
292
18:45 26.08.2025
Бельгия пообещала передать Украине «несколько F-16» в сентябре
0
314
18:28 26.08.2025
Отправить посылку из России в США с 26 августа пока не получится
0
330
17:40 26.08.2025
Задолженность населения по ипотеке в июле выросла на 0,7%, до 22,3 трлн руб. — ЦБ
0
349
17:12 26.08.2025
Председателю СК Бастрыкину продлили срок полномочий
0
458
17:00 26.08.2025
Премьер Бельгии выступил против конфискации суверенных активов России
0
454

Возврат к списку