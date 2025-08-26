Председателю СК Бастрыкину продлили срок полномочий
17:12 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета РФ продлен на один год. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
«Срок полномочий продлен до 27 августа 2026 года», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что соответствующее распоряжение было подписано «на днях».
Бастрыкин возглавляет СК России с 2011 года, до этого, с 2007 года, он руководитель СК при прокуратуре В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий его правом продлевать срок пребывания на посту главы СК после достижения им 70 лет. 27 августа Бастрыкину исполняется 72 года.
