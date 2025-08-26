0
НОВОСТИ

США пытаются передать союзникам по НАТО как можно больше вооружений - Трамп

20:15 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США намерена наращивать поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.

«Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы пытаемся прекратить войну и гибель людей на Украине», — сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. «Мы продаем ракеты и военную технику НАТО на миллионы и миллионы, в конечном счете на миллиарды долларов», — добавил Трамп. «Они в полной мере финансируют войну, — заверил Трамп, говоря о военной помощи Киеву со стороны европейских союзников США по НАТО. — Мы не финансируем ничего».

«И мы продолжим делать это. И мы пытаемся передать им как можно больше [вооружений]. Они хотят получить американскую продукцию военного назначения», — добавил глава вашингтонской администрации, имея в виду упомянутые поставки. «Заводы двукратно и трехкратно увеличивают объемы производства [зенитно-ракетных комплексов] Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений», — подчеркнул Трамп.

Возврат к списку