Задолженность населения по ипотеке в июле выросла на 0,7%, до 22,3 трлн руб. — ЦБ

17:40 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задолженность населения по ипотеке в июле 2025 года выросла на 0,7%, до 22,3 трлн руб. после роста на 0,6% в июне. Об этом говорится в материалах Банка России.

«По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти (+0,7% после +0,6% в июне), что сопоставимо со среднемесячным приростом за II полугодие 2024 (+0,5%), когда уже перестала действовать массовая „Льготная ипотека“. Ипотечный портфель на балансе банков также увеличился — на 0,9% (+0,7% в июне)», — говорится в документах ЦБ.

