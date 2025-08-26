0
0
179
НОВОСТИ

Одним из ключевых приоритетов морской политики РФ Патрушев назвал круглогодичное использование Севморпути

19:45 26.08.2025 Источник: Интерфакс

Превращение Севморпути в безопасную круглогодичную транспортную артерию является одним из ключевых приоритетов морской политики РФ, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев. 


«Для нашей страны Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение. Рациональное освоение природных ресурсов Арктики, инфраструктурное развитие региона, превращение Северного морского пути в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную коммуникацию – вот ключевые приоритеты национальной морской политики», – сказал Патрушев на заседании Совета коллегии по защите национальных интересов РФ в Арктике.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:15 26.08.2025
США пытаются передать союзникам по НАТО как можно больше вооружений - Трамп
0
146
20:00 26.08.2025
Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет власти Украины разрешили пересекать госграницу без ограничений
0
165
19:20 26.08.2025
Деятельностью Мерца на посту канцлера ФРГ недовольны 66% опрошенных респондентов
0
218
18:45 26.08.2025
Бельгия пообещала передать Украине «несколько F-16» в сентябре
0
251
18:28 26.08.2025
Отправить посылку из России в США с 26 августа пока не получится
0
267
17:40 26.08.2025
Задолженность населения по ипотеке в июле выросла на 0,7%, до 22,3 трлн руб. — ЦБ
0
294
17:12 26.08.2025
Председателю СК Бастрыкину продлили срок полномочий
0
397
17:00 26.08.2025
Премьер Бельгии выступил против конфискации суверенных активов России
0
399
16:32 26.08.2025
Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд
0
374
16:12 26.08.2025
Лидер партии Reform UK намерен отменить акт о правах человека ради борьбы с нелегалами
0
371

Возврат к списку