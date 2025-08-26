Одним из ключевых приоритетов морской политики РФ Патрушев назвал круглогодичное использование Севморпути
19:45 26.08.2025 Источник: Интерфакс
Превращение Севморпути в безопасную круглогодичную транспортную артерию является одним из ключевых приоритетов морской политики РФ, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
«Для нашей страны Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение. Рациональное освоение природных ресурсов Арктики, инфраструктурное развитие региона, превращение Северного морского пути в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную коммуникацию – вот ключевые приоритеты национальной морской политики», – сказал Патрушев на заседании Совета коллегии по защите национальных интересов РФ в Арктике.
