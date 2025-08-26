0
НОВОСТИ

Трамп: Зеленский тоже не является невиновным...

22:40 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру на Украине не видно.

«Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», — отметил американский лидер на заседании президентского кабинета в Белом доме, говоря об урегулировании конфликта на Украине. «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», — добавил Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского.

«Я хочу увидеть сделку», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме. «Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы этот [конфликт] закончился», — подчеркнул он в ответ на вопрос о возможности введения санкций в отношении РФ.

