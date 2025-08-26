0
Бельгия пообещала передать Украине «несколько F-16» в сентябре

18:45 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия передаст Украине истребители F-16 в сентябре. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево по итогам встречи Украина — страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в Одессе.

«Мы предоставим вам несколько F-16 уже в следующем месяце», — сказал Прево, слова которого приводит издание «Новости Live». Он не уточнил, сколько именно самолетов будет передано.

