Бельгия пообещала передать Украине «несколько F-16» в сентябре

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия передаст Украине истребители F-16 в сентябре. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево по итогам встречи Украина — страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в Одессе.

«Мы предоставим вам несколько F-16 уже в следующем месяце», — сказал Прево, слова которого приводит издание «Новости Live». Он не уточнил, сколько именно самолетов будет передано.