Деятельностью Мерца на посту канцлера ФРГ недовольны 66% опрошенных респондентов
19:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сохраняет лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил ФРГ, обходя консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.
За АдГ готовы проголосовать 26% респондентов, в то время как консерваторов поддерживают 25% опрошенных. Рейтинг социал-демократов остается неизменным на уровне 13%, «Зеленых» — 12%. Левая партия теряет один процентный пункт и набирает 11%. Свободная демократическая партия и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» получают по 3% и с таким результатом не прошли бы в Бундестаг.
Кроме того, 66% респондентов недовольны деятельностью канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС). Противоположную точку зрения высказал лишь 31% опрошенных. Особенно скептически граждане относятся к тому, удастся ли правительству ФРГ продвинуть экономику Германии вперед. Лишь 36% верят в успешный «экономический поворот» при Мерце, в то время как большинство — 61% — сомневаются в этом.
НОВОСТИ
- 19:45 26.08.2025
- Одним из ключевых приоритетов морской политики РФ Патрушев назвал круглогодичное использование Севморпути
- 18:45 26.08.2025
- Бельгия пообещала передать Украине «несколько F-16» в сентябре
- 18:28 26.08.2025
- Отправить посылку из России в США с 26 августа пока не получится
- 17:40 26.08.2025
- Задолженность населения по ипотеке в июле выросла на 0,7%, до 22,3 трлн руб. — ЦБ
- 17:12 26.08.2025
- Председателю СК Бастрыкину продлили срок полномочий
- 17:00 26.08.2025
- Премьер Бельгии выступил против конфискации суверенных активов России
- 16:32 26.08.2025
- Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд
- 16:12 26.08.2025
- Лидер партии Reform UK намерен отменить акт о правах человека ради борьбы с нелегалами
- 16:00 26.08.2025
- Более 1 тыс. га лесов выгорело на Херсонщине, большая часть из-за ударов ВСУ — Сальдо
- 15:32 26.08.2025
- Право пользования жилым помещением могут проверять перед регистрацией мигрантов в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать