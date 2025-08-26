0
Деятельностью Мерца на посту канцлера ФРГ недовольны 66% опрошенных респондентов

19:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сохраняет лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил ФРГ, обходя консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

За АдГ готовы проголосовать 26% респондентов, в то время как консерваторов поддерживают 25% опрошенных. Рейтинг социал-демократов остается неизменным на уровне 13%, «Зеленых» — 12%. Левая партия теряет один процентный пункт и набирает 11%. Свободная демократическая партия и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» получают по 3% и с таким результатом не прошли бы в Бундестаг.

Кроме того, 66% респондентов недовольны деятельностью канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС). Противоположную точку зрения высказал лишь 31% опрошенных. Особенно скептически граждане относятся к тому, удастся ли правительству ФРГ продвинуть экономику Германии вперед. Лишь 36% верят в успешный «экономический поворот» при Мерце, в то время как большинство — 61% — сомневаются в этом.

